Cod galben de inundații pe râuri din nordul şi nord-vestul ţării. Județele afectate HARTĂ

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 14:27
Cod galben de inundații pe râuri Foto: Facebook/INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni, 8 septembrie, o atenționare Cod galben de inundații pe anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Alba.

Atenționarea a intrat în vigoare de luni, 8 septembrie, de la ora 14:00 și este valabilă până marți, 9 septembrie, ora 12:00.

De asemenea, în cursul zilei de luni, 8 septembrie, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că sunt în vigoare mai multe coduri galbene de vijelii și grindină în unele zone din țară.

Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

Sfaturi pentru populație

„Populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările în apropierea apelor curgătoare, iar traversarea prin vaduri sau pe poduri improvizate este strict nerecomandată”, transmite INHGA pe Facebook.

De asemenea, locuitorii sunt rugați să își protejeze bunurile din gospodării, să asigure curățarea șanțurilor și rigolelor pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.

