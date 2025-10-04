Avertizare de inundații după ploile abundente de vineri. Ce zone sunt vizate HARTĂ

Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru râurile Călmăţui – judeţele Olt şi Teleorman şi Casimcea – judeţul Constanţa, valabil în perioada 4 octombrie, ora 10 – 5 octombrie, ora 9.00. În această perioadă se pot înregistra creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărie a Apelor Bucureşti a anunţat, sâmbătă, că a fost emisă o avertizare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 4 octombrie, ora 10:00 – 5 octombrie, ora 9:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Casimcea – curs inferior (judeţul Constanţa).

Specialiştii estimează o creştere de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Pompierii au intervenit vineri, 3 octombrie, la nivel naţional, în sute de cazuri de acumulări de apă, copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse şi cabluri electrice afectate de condiţiile meteo. Mai multe zone din ţară, aflate sub avertizări meteo, au fost afectate de cantităţi extreme de apă şi rafale puternice de vânt.

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în data de 03.10.2025, intervalul 07:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în 49 localităţi din 14 judeţe (AG, BR, BZ, CS, DJ, DB, GR, HD, IL, IF, OT, PH, TR şi VN) şi municipiul Bucureşti.

Ads