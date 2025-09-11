Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Zonele afectate de viituri HARTĂ

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:57
448 citiri
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Zonele afectate de viituri HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri Foto: Facebook/INHGA

Hidrologii au emis, joi, 11 septembrie, o avertizare Cod galben de inundaţii pentru 9 judeţe ale ţării, fiind anunţate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide.

Avertizarea este valabilă de joi, 11 septembrie, ora 12:00, până vineri, 12 septembrie, ora 12:00.

”În cursul zilei de astăzi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat Codul Galben, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore. Acesta este valabil începând de astăzi, 11 septembrie, de la ora 12:00, până mâine, la aceeaşi oră”, anunţă, joi, 11 septembrie, hidrologii.

Potrivit acestora, avertizarea vizează râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Hunedoara şi Alba.

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, mai anunţă hidrologii.

Sfaturi pentru populaţie

În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă aflate sub incidenţa codului hidrologic, să nu traverseze poduri improvizate sau zone inundabile şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor personale.

De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor transmise de autorităţile locale şi menţinerea unei informări permanente privind evoluţia situaţiei hidrologice.

Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Cod galben de inundații, valabil joi, 11 septembrie, între orele 6:00 - 16:00, pentru râuri din nordul și...
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A) a emis, marți, 9 septembrie, un Cod galben de inundații, valabil de la ora 12.00 la ora 24.00, pe râuri din 11 județe...
#cod galben inundatii, #cod galben inundatii rauri, #inundatii rauri zone, #INHGA avertizare inundatii , #inundatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a dat de gol in direct: ea e noua iubita a lui Carlos Alcaraz! "Zvonurile sunt adevarate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

LIVE ÎN 00:05:22

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

În 5 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:10

Business Focus,
Quarterly Report 9 - transmisie online

Miercuri, 25 Iunie 2025, ora 17:30

Business Focus,
Cristian Păun: Suprataxarea capitalului privat e o soluție falsă la problema Bugetului. Care sunt soluțiile imediate pentru echilibrarea deficitului

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul Bolojan alocă 95 de milioane de euro pentru tichetele sociale acordate elevilor dezavantajați. De ce a fost necesară suplimentarea bugetului
  2. Țara din Occident care vrea să introducă limba română în școli ca limbă străină. Scopul programului
  3. SUA vinde echipamente de apărare aeriană Finlandei. Tranzacția de 1 miliard de dolari așteaptă aprobarea Congresului
  4. Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Zonele afectate de viituri HARTĂ
  5. Curtea de Justiţie a UE a sancționat Ungaria și a anulat ajutorul de stat pe care maghiarii l-au acordat unei firme rusești pentru extinderea unei centralei nucleare
  6. Discuție aprinsă între președintele israelian și premierul britanic Keir Starmer, fără zâmbete, după atacul asupra Qatarului: ”S-au spus lucruri dure și puternice”
  7. Polonia cere mai multă apărare aeriană după atacul cu drone rusești. Țările baltice au trimis o scrisoare către Trump. Ce îi solicită
  8. O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
  9. Băutorii de bere atrag mai ușor țânțarii, conform unui studiu. Cum îi putem ține cât mai departe
  10. Român mort după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil. Bărbatul era la muncă în Italia