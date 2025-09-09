Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineața, 9 septembrie, un Cod galben de vijelii, fulgere, dar și căderi de grindină pentru 15 județe din România.

Astfel, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure, departe de copaci, stâlpi sau construcții fragile, și să nu se afle pe câmp deschis.

Și șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să se informeze permanent despre evoluția vremii.

Conform ANM, Codul galben de ploi și vijelii începe marți, 9 septembrie, de la ora 10:00 și se încheie la noapte, la ora 23:00.

Vom avea instabilitate atmosferică în următoarele județe: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Harghita, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov și Covasna.

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”, a mai transmis ANM.

