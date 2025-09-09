Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:41
773 citiri
Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ
Furtună FOTO: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineața, 9 septembrie, un Cod galben de vijelii, fulgere, dar și căderi de grindină pentru 15 județe din România.

Astfel, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure, departe de copaci, stâlpi sau construcții fragile, și să nu se afle pe câmp deschis.

Și șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să se informeze permanent despre evoluția vremii.

Conform ANM, Codul galben de ploi și vijelii începe marți, 9 septembrie, de la ora 10:00 și se încheie la noapte, la ora 23:00.

Vom avea instabilitate atmosferică în următoarele județe: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Harghita, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov și Covasna.

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”, a mai transmis ANM.

Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile
Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu...
Alertă de vreme rea. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale și furtuni, izolat va cădea grindină HARTĂ
Alertă de vreme rea. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale și furtuni, izolat va cădea grindină HARTĂ
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în cursul zilei de luni, 8 septembrie, până la ora 23.00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte...
#cod galben ploaie, #cod galben furtuna, #ploi Romania, #recomandari soferi, #ANM cod galben , #cod galben
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Tara europeana care organizeza o "epurare" a rusilor. De ce trebuie sa paraseasca teritoriul pana pe 13 octombrie

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  2. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  3. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  4. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul bielorus, audiat astăzi de DIICOT
  5. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall
  6. Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ
  7. A fost amânat examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA. Care este motivul
  8. Un român căutat în trei țări a fost prins în SUA. El lăsa fără bani clienții de la bancomate. Metoda folosită FOTO
  9. Ţara în care Crăciunul începe la 1 octombrie, pentru că aşa vrea preşedintele. "Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
  10. Guvernul României revine cu precizări după ce premierul Ilie Bolojan a panicat românii anunțând creșterea vârstei de pensionare