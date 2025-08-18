Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO

Administrația Națională de meteorologie a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică în vigoare luni, 18 august, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, în Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Județele afectate sunt: Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt. Zone mici din Dâmbovița, Prahova și Caraș-Severin sunt și ele incluse în harta meteorologilor pentru codul galben.

FOTO /meteoromania.ro

