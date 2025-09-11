Cod galben de ploi abundente. Până când este valabilă avertizarea HARTĂ

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:42
2135 citiri
Cod galben de ploi abundente. Până când este valabilă avertizarea HARTĂ
Furtună cu fulgere Foto: Pixabay

Meteorologii anunţă Cod galben de ploi însemnate cantitativ, până vineri dimineaţă, 12 septembrie, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

”Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă avertizare Cod galben.

”În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.

#cod galben ploi, #cod galben furtuna, #ploi Romania, #meteo Romania , #cod galben
