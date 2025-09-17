Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină

Meteorologii au emis miercuri, 17 septembrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe localități.

Alertele Cod galben sunt în vigoare de la 17:45 până la 19:00, în județele:

Prahova: Puchenii Mari, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Mănești, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu;

Dâmbovița: Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Gura Ocniței, Bucșani, Dărmănești, Finta, Vlădeni;

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Alerte de vânt puternic în mai multe județe

Miercuri, ANM a emis și un Cod galben de vânt, în vigoare până la 21:00. În judeţele Mehedinţi şi Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi local şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar la munte de peste 70...80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute faţă de ziua de marți.

Un alt Cod galben de intensificări ale vântului va fi în vigoare joi, 18 septembrie, între orele 10:00 și 21:00. În Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

