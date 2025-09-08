Alertă de vreme rea. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale și furtuni, izolat va cădea grindină HARTĂ

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 12:54
1387 citiri
Alertă de vreme rea. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale și furtuni, izolat va cădea grindină HARTĂ
Furtună Foto: Pixabay

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în cursul zilei de luni, 8 septembrie, până la ora 23.00, în nordul Crişanei, Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h şi izolat grindină.

ANM informează că luni, 8 septembrie, între orele 12.00 şi 23.00, în nordul Crişanei, în Maramureş, vestul Transilvaniei şi local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, această instabilitate se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30...35 l/mp, mai precizează ANM.

Vremea în Capitală

La Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab şi moderat. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă va fi de 30...31 de grade.

#cod galben ploi, #cod galben ploi Romania, #ploi Romania, #meteo bucuresti luni , #cod galben
