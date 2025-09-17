Cod galben de vânt puternic miercuri și joi. Mai multe județe sunt afectate HĂRȚI

Cod galben de vânt puternic miercuri și joi. Mai multe județe sunt afectate HĂRȚI
Vânt puternic FOTO: Pixabay

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de vânt puternic valabilă, miercuri, 17 septembrie, în județele Mehedinți și Dolj, unde vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră.

Joi, 18 septembrie, se vor afla sub Cod galben privind intensificări ale vântului 13 județe din Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

În București, vremea se răcește miercuri, 17 septembrie, iar temporar va ploua.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă miercuri, între orele 12.00 și 21.00, în două județe.

Astfel, pe parcursul zilei de miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi, local, și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar la munte de peste 70...80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de marți.

O altă atenționare Cod galben, tot vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare joi, 18 septembrie, între orele 10.00 și 21.00, în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța și parțial în județele Călărași, Ialomița, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava.

”Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h”, a arătat ANM.

În zona municipiului București, miercuri, vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Pe parcursul zilei de joi, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade.

Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală
Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada miercuri, 17 septembrie, ora 09:00 și joi, 18 septembrie, ora 09:00, vremea se va răci și va fi, în general,...
Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta
Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta
Meteorologii anunță că mai multe regiuni din țară vor fi afectate de frig în zilele următoare. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus marți, 16 septembrie, că de miercuri, 17...
