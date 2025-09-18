Cod galben de vânt în mai multe județe din țară. Vântul ar putea ajunge și la 100 km/h HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 18 septembrie, avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în orele următoare în zone montane din 4 judeţe.

Conform ANM, până la ora 14:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 90 - 100 km/h, la altitudini de peste 1.800 de metri, în judeţele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov.

Meteorologii precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

Cod galben de vânt în 13 județe

Potrivit ANM, mai multe județe din Moldova, Dobrogea și estul Munteniei se vor afla, joi, 18 septembrie, sub atenționare Cod galben de vânt.

Astfel, județele în care vom avea Cod galben sunt Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța, integral, și Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Ialomița și Călărași, parțial.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Tot meteorologii mai spun că atenționarea este valabilă în intervalul orar 10:00 - 21:00.

