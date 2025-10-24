Meteorologii prelungesc avertizarea de vânt. Care sunt zonele vizate HARTĂ

Meteorologii au prelungit codul galben de vânt pentru 24-25 octombrie FOTO Pexels

Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineaţă, 25 octombrie, fiind vizate mai multe zone - Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi zonele de munte.

Potrivit ANM, vineri, în intervalul 10:00–21:00, este cod galben în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei, Dobrogea şi în zonele de munte.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, a transmis ANM.

Intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40...50 km/h.

De la ora 21:00 până sâmbătă la ora 10:00, este emisă o avertizare cod galben pentru Carpaţii Orientali şi estul Carpaţilor Meridionali.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, au mai transmis meteorologii.

