Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 10:19
Zonă în care plouă FOTO Pexels

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 14 septembrie, o atenționare Cod galben de vânt pentru mai multe județe. A fost emisă și o informare de ploi.

Codul galben este în vigoare pe 14 septembrie, între orele 10:00 și 20:00. În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

FOTO anm.meteoromania.ro

Din 14 septembrie, de la 13:00, până pe 15 septembrie, la 10:00, va fi în vigoare și o informare de averse moderate cantitativ. Din după-amiaza zilei de duminică vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp.

Vremea în București

Vremea va fi normală din punct de vedere termic duminică, 14 septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade

