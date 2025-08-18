Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben

Autor: Ema Petrescu
Luni, 18 August 2025, ora 12:44
Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben
Vânt puternic FOTO Pixabay

Meteorologii au emis luni, 18 august, avertizări nowcasting pentru trei județe.

Codul galben este în vigoare de la 12:45 până la 19:00.

Potrivit ANM, sunt vizate:

Județul Brăila: Ianca, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Măxineni, Cireșu, Mircea Vodă, Zăvoaia, Galbenu, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Râmnicelu, Surdila-Greci, Scorțaru Nou, Racoviță, Făurei;

Județul Ialomița: Urziceni, Amara, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Grivița, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Prahova: Mizil, Ciorani, Colceag, Drăgănești, Baba Ana, Fulga, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea;

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Cernătești, Râmnicelu, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Breaza, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Luciu, Brădeanu, C. A. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Racovițeni, Blăjani, Robeasca, Murgești.

În intervalul menționat, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

