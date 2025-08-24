O nouă alertă de vreme rea. 15 județe au intrat sub Cod galben HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 24 august, o nouă alertă Cod galben de vreme rea, valabilă de la 10:00 până la 20:00.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h și pe arii restrânse de 70-80 km/h.

Local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30-45 km/h.

FOTO anm/meteoromania.ro

Vremea în București

Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (trecător cu rafale de 35-45 km/h).

Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade.

Ads