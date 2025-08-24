Alertă de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în următoarele ore

Meteorologii au emis duminică, 24 august, o avertizare nowcasting pentru zeci de localități.

Avertizarea Cod galben este în vigoare de la 12:20 până la 15:00 în județul Cluj, respectiv: Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Luna, Jucu, Moldovenești, Mociu, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Sânmărtin, Geaca, Săndulești, Pălatca, Buza, Ploscoș;

În intervalul menționat, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

15 județe, sub Cod galben

Potrivit ANM, duminică, până la 20:00, 15 județe se află sub Cod galben de vânt.

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h și pe arii restrânse de 70-80 km/h.

Local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30-45 km/h.

