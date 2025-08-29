Alertă de vreme severă imediată. Vremea se strică brusc în zeci de localități, în următoarele ore

Autor: Ema Petrescu
Vineri, 29 August 2025, ora 09:24
3326 citiri
Alertă de vreme severă imediată. Vremea se strică brusc în zeci de localități, în următoarele ore
Vânt puternic FOTO Pixabay

Meteorologii au emis vineri dimineață, 29 august, o avertizare nowcasting Cod galben pentru mai multe județe.

Codul galben este în vigoare de la ora 09:30 până la 15:00.

Sunt vizate:

Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Anina, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Lupac, Sichevița, Măureni, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia;

Județul Arad: Șiria, Târnova, Gurahonț, Ghioroc, Bârzava, Covăsinț, Tauț, Chisindia, Brazii, Șilindia;

Județul Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, Peciu Nou, Jebel, Liebling, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Tormac, Uivar, Șag, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Pădureni, Parța, Giera;

Potrivit meteorologilor, în localitățile respective se vor semnala intensificări temporare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

