Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 12:55
3664 citiri
Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben
Vânt puternic FOTO Pixabay

Meteorologii au emis duminică la prânz, 14 septembrie, o alertă Cod galben pentru zeci de localități.

Codul galben de vânt puternic este în vigoare de la 12:30 până la 16:00, și vizează Județul Iași, respectiv: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Andrieșeni, Todirești, Focuri, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Cucuteni;

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

Vânt și ploi în mai multe județe

Duminică, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare un Cod galben în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

Din 14 septembrie, de la 13:00, până pe 15 septembrie, la 10:00, este în vigoare și o informare de averse moderate cantitativ. Din după-amiaza zilei de duminică vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp.

Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 14 septembrie, o atenționare Cod galben de vânt pentru mai multe județe. A fost emisă și o informare de ploi. Codul galben este...
Toamna își intră în drepturi. Cum vor fi temperaturile și precipitațiile în următoarele săptămâni
Toamna își intră în drepturi. Cum vor fi temperaturile și precipitațiile în următoarele săptămâni
Meteorologii au emis, vineri, prognoza pe termen lung pentru următoarele patru săptămâni. Conform estimărilor, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această...
#cod galben vant, #prognoza meteo , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Săptămâna începe cu proteste. Sindicaliştii din administraţie ies luni în stradă și ameninţă cu greva generală. Bolojan îi așteaptă la discuții
  2. Omagiu spectaculos pentru Papa Francisc. Chipul său, format de zeci de drone iluminate, pe cerul Romei VIDEO
  3. Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
  4. Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
  5. Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani
  6. Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent” pentru utilizare în condiții de luptă
  7. Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben
  8. De ce nu pune Putin capăt războiului împotriva Occidentului. Riscurile la care s-ar expune ANALIZĂ
  9. Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
  10. Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei