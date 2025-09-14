Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben

Meteorologii au emis duminică la prânz, 14 septembrie, o alertă Cod galben pentru zeci de localități.

Codul galben de vânt puternic este în vigoare de la 12:30 până la 16:00, și vizează Județul Iași, respectiv: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Andrieșeni, Todirești, Focuri, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Cucuteni;

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

Vânt și ploi în mai multe județe

Duminică, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare un Cod galben în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

Din 14 septembrie, de la 13:00, până pe 15 septembrie, la 10:00, este în vigoare și o informare de averse moderate cantitativ. Din după-amiaza zilei de duminică vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp.

