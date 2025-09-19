Alerte de vreme severă imediată. Județele care au intrat sub Cod galben

Meteorologii au emis vineri seară, 19 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru trei județe.

Alertele Cod galben sunt în vigoare până la ora 03:00.

Un Cod galben este în vigoare de la 21:45, în județul Brașov, zona de munte de peste 1800 m. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

Un alt Cod galben este în vigoare de la 21:40, în județele Prahova și Dâmbovița, zona de munte de peste 1800 m. Și acolo, se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...110 km/h.

Cum va fi vremea sâmbătă, 20 septembrie

Potrivit ANM, sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă, iar procesul de încălzire va continua, astfel că în special valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări în estul şi sud-estul ţării. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 24 şi 30 de grade. Dimineaţa va fi ceaţă, pe arii restrânse mai ales în Transilvania.

