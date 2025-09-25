Noi alerte de vreme rece. Bucureștiul și mai multe județe, sub cod galben HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:15
1066 citiri
Noi alerte de vreme rece. Bucureștiul și mai multe județe, sub cod galben HARTĂ
Temperaturile scad cu până la 15 grade FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 25 septembrie, noi alerte de răcire accentuată a vremii.

Din 25 septembrie, de la 10:00, până pe 26 septembrie, la 21:00, este în vigoare o informare meteo de răcire accentuată și intensificări ale vântului.

Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Joi, între 10:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului. În județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

FOTO anm.meteoromania.ro

Un alt Cod galben de intensificări ale vântului va fi în vigoare de joi, de la 21:00, până vineri, la 21:00.

În județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50...65 km/h.

Meteorologii anunță că până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60...65 km/h.

FOTO anm.meteoromania.ro

