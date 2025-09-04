Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Zonele unde valul de căldură se va intensifica și aerul va fi sufocant

Autor: Silvia Salcie
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 10:45
Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Zonele unde valul de căldură se va intensifica și aerul va fi sufocant
Canicula topește România FOTO / Hepta

Meteorologii au emis, pentru joi, 4 septembrie, o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic pentru 31 de judeţe şi Bucureşti.

Astfel, în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul şi vestul Olteniei şi sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade, iar în Capitală la 34-35 de grade. Vineri, canicula se va intensifica în Banat şi Crişana unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabilă joi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Covasna, Botoşani, Iaşi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinţi, în municipiul Bucureşti şi parţial în judeţele Caraş-Severin, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Neamţ şi Constanţa.

Astfel, joi, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul şi vestul Olteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei se va menţine valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic. Indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

O altă atenţionare Cod galben privind val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic va fi în vigoare vineri, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba şi Sibiu.

Potrivit ANM, vineri valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade.

Valul de căldură se va menţine şi în zilele următoare, cu precădere în sudul şi vestul ţării.

În zona municipiului Bucureşti, joi, între orele 12.00 şi 21.00, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade.

Vineri, în acelaşi interval orar, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

