Cod galben de caniculă în mai multe județe, inclusiv Capitala, valabil pentru sâmbătă. De duminică încep furtunile în 17 județe

Meteorologii anunţă cod galben de caniculă, sâmbătă, în mai multe judeţe ale ţării, dar şi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni începând de la ora 23.00. Pentru duminică a fost emisă avertizare cod galben de furtuni pentru 17 judeţe.

Potrivit ANM, sâmbătă, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei şi a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

Sunt vizate de avertizarea cod galben Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Teleorman.

De sâmbătă seară până duminică la ora 10.00, este cod galben de instabilitate atmosferică în Banat, Oltenia şi sud-vestul Transilvaniei.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp”, a transmis ANM.

Sunt vizate Alba, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Sibiu, Timiş şi Vâlcea.

Duminică, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, codul galben vizează judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

