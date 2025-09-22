Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore

Autor: Ema Petrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:16
685 citiri
Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Unsplash

Meteorologii au emis luni dimineață, 22 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități.

Avertizările sunt în vigoare până la ora 09:00.

Un Cod galben a intrat în vigoare la 06:00 în zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Un alt Cod galben este în vigoare de la 05:15 în județul Suceava: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cum va fi vremea astăzi

Vremea va fi predominant frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70...80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55...65 km/h cu precădere în sudul regiunii şi temporar, cu viteze mai mici, în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral şi 32 de grade în Banat

