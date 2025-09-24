Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore

Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis miercuri dimineața, 24 septembrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe.

În zeci de localități este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 7:00 până la ora 9:00

În zona:

Județul Călărași: Călărași, Modelu, Borcea, Roseți, Perișoru, Grădiștea, Jegălia, Cuza Vodă, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni.

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:05 până la ora 9:00

În zona:

Județul Tulcea: Tulcea, Isaccea, Jijila, Sulina, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Frecăței, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Văcăreni, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi.

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00

În zona:

Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

