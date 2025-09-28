Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben

Meteorologii au emis duminică dimineață, 28 septembrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe.

În zeci de localități se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 5:45 până la ora 9:00

În zona:

Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna;

COD GALBEN

Valabil de la ora 5:45 până la ora 9:00

În zona:

Județul Tulcea: Tulcea, Isaccea, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi.

Cum va fi vremea astăzi

Duminică, 28 septembrie, vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia şi la munte, dar posibil şi în vestul Transilvaniei şi nordul Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade.

