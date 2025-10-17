Alerte de vreme severă imediată. Sute de localități, sub Cod galben până vineri dimineață

Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis joi noapte, 16 octombrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe.

Avertizările sunt în vigoare până vineri, 17 octombrie, la 07:00.

COD GALBEN

Valabil de la ora 1:00 până la ora 7:00

În zona:

Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Argeş;

Județul Prahova;

Județul Buzău;

Județul Călăraşi: Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Ciocănești, Curcani, Mitreni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Dâmboviţa;

Județul Teleorman;

Se va semnala, local și temporar, ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 1:00 până la ora 7:00

În zona:

Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Galaţi: Tecuci, Pechea, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Drăgușeni, Nicorești, Slobozia Conachi, Fundeni, Gohor, Grivița, Braniștea, Valea Mărului, Schela, Smârdan, Cuza Vodă, Cuca, Băleni, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Bălăbănești, Poiana, Smulți, Rădești, Suhurlui;

Zona joasă a județului Neamţ, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Voinești, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Mironeasa, Sinești, Todirești, Mogoșești, Focuri, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Gropnița, Horlești, Tansa, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Balș, Șcheia, Heleșteni, Hărmănești, Românești, Ciohorăni, Ipatele, Fântânele, Costești, Mădârjac, Cucuteni;

Județul Vaslui;

Se va semnala, local și temporar, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 1:00 până la ora 7:00

În zona:

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vama, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD GALBEN

Valabil de la ora 1:00 până la ora 7:00

În zona:

Județul Covasna: Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani;

Se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

