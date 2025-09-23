Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri

Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis marți dimineață, 23 septembrie, mai multe alerte nowcasting Cod galben de ceață.

În zeci de localități, va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 7:00 până la ora 9:00

În zona:

Zona continentală a județului Constanța, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Zona continentală a județului Tulcea, respectiv zona localităților: Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi;

Ads

Județul Tulcea: Delta Dunării, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:30 până la ora 8:00

În zona:

Județul Galați

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:10 până la ora 8:00

În zona:

Județul Ialomița

Județul Călărași

Cum va fi vremea astăzi

Marți, 23 septembrie, vremea va fi predominant frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunării şi 33 de grade în Banat. Dimineaţa, pe alocuri va fi ceaţă, în special în est, în sud-est, pe văi şi în depresiuni.

Ads