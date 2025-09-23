Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri

Autor: Ema Petrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:29
1351 citiri
Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Pixabay

Meteorologii au emis marți dimineață, 23 septembrie, mai multe alerte nowcasting Cod galben de ceață.

În zeci de localități, va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 7:00 până la ora 9:00

În zona:

Zona continentală a județului Constanța, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Zona continentală a județului Tulcea, respectiv zona localităților: Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi;

Județul Tulcea: Delta Dunării, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:30 până la ora 8:00

În zona:

Județul Galați

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:10 până la ora 8:00

În zona:

Județul Ialomița

Județul Călărași

Cum va fi vremea astăzi

Marți, 23 septembrie, vremea va fi predominant frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunării şi 33 de grade în Banat. Dimineaţa, pe alocuri va fi ceaţă, în special în est, în sud-est, pe văi şi în depresiuni.

Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Meteorologii au emis luni dimineață, 22 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități. UPDATE 13:40 COD GALBEN, valabil de la 14:00 până la ora 18:00...
Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Centrul Infotrafic avertizează, luni dimineaţă, 22 septembrie, că se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Harghita şi Suceava, vizibilitatea fiind scăzută. Autoritățile...
#cod galben, #ceata, #vizibilitate redusa , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflatie, dar si la deficit bugetar. Marea risipa de la stat
Adevarul.ro
Sute de mii de romani, in pericol sa fie dati afara din Regatul Unit. Farage ameninta ca le ridica statutul obtinut in urma Brexit: "Sa aplice pentru vize"

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  3. Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
  4. Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
  5. Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
  6. Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri
  7. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  8. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  9. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  10. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa