Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben

Meteorologii au emis marți dimineață, 7 octombrie, avertizări nowcasting pentru mai multe județe.

În zeci de localități va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

UPDATE 07:40 COD GALBEN

Valabil de la ora 7:40 până la ora 9:00

În zona:

Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Ineu, Chișineu-Criș, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Ghioroc, Șimand, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Sintea Mare, Beliu, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Chisindia, Pilu, Dorobanți, Șilindia;

Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Biharia, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Cetariu, Buduslău, Tămășeu, Paleu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara;

Județul Timiş: Timișoara, Recaș, Săcălaz, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Topolovățu Mare, Pișchia, Șag, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Remetea Mare, Fibiș, Parța, Bucovăț.

Știrea inițială:

COD GALBEN

Valabil de la ora 7:10 până la ora 9:00

În zona:

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Bălești, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Logrești, Stejari, Albeni, Săulești, Licurici, Telești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;

COD GALBEN

Valabil de la ora 6:50 până la ora 9:00

În zona:

Zona joasă a județului Satu Mare, respectiv zona localităților: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni;

COD GALBEN

Valabil de la ora 5:50 până la ora 9:00

În zona:

Zona joasă a județului Caraș-Severin, respectiv zona localităților: Reșița, Bocșa, Oravița, Berzovia, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Măureni, Fârliug, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ramna, Vermeș, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Sacu, Copăcele, Vărădia, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Goruia, Ocna de Fier;

Zona depresionară a județului Caraș-Severin, respectiv zona localităților: Caransebeș, Oțelu Roșu, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Turnu Ruieni, Bozovici, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Prigor, Topleț, Obreja, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Iablanița, Cornea, Buchin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Glimboca, Bolvașnița, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Marga, Mehadica;

Județul Arad: Lipova, Gurahonț, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Dieci, Pleșcuța, Brazii, Bata;

Județul Timiș: Lugoj, Buziaș, Făget, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Dumbrava, Boldur, Margina, Traian Vuia, Balinț, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Curtea, Ghizela, Brestovăț;

Județul Hunedoara: Zam, Burjuc.

