Alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore

Meteorologii au emis joi, 23 octombrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe.

Potrivit ANM, în următoarele ore va fi ceață ce determină vizibilitate redusă.

COD GALBEN

Valabil de la ora 10:20 până la ora 12:00

În zona:

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 9:00 până la ora 12:00

În zona:

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Mileanca, Pomârla, Darabani, Drăgușeni, Viișoara, Concești, Mitoc;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la ora 9:00 până la ora 11:00

În zona:

Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Valu lui Traian, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Istria, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Județul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Dăeni, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ostrov, Beidaud;

Județul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Dăeni, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ostrov, Beidaud;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

