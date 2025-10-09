Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub cod galben până la 09:00

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață, 9 octombrie, avertizări nowcasting Cod galben pentru mai multe județe.

Avertizările sunt în vigoare până la ora 09:00 în:

Județul Caraș-Severin: Reșița, Carașova, Fârliug, Târnova, Ezeriș, Zorlențu Mare;

Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Județul Timiș: Lugoj, Făget, Coșteiu, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Bârna, Știuca, Curtea, Pietroasa;

Județul Hunedoara: Deva, Brad, Simeria, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Baia de Criș, Vețel, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Cârjiți, Bulzeștii de Sus.

Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cod galben până la 18:00

Reamintim că joi este în vigoare și un Cod galben de intensificări ale vântului în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în Dobrogea. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpaţii de Curbură şi în estul Carpaţilor Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

