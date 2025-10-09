Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub cod galben până la 09:00

Autor: Ema Petrescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 07:04
348 citiri
Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub cod galben până la 09:00
Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață, 9 octombrie, avertizări nowcasting Cod galben pentru mai multe județe.

Avertizările sunt în vigoare până la ora 09:00 în:

Județul Caraș-Severin: Reșița, Carașova, Fârliug, Târnova, Ezeriș, Zorlențu Mare;

Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Județul Timiș: Lugoj, Făget, Coșteiu, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Bârna, Știuca, Curtea, Pietroasa;

Județul Hunedoara: Deva, Brad, Simeria, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Baia de Criș, Vețel, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Cârjiți, Bulzeștii de Sus.

Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cod galben până la 18:00

Reamintim că joi este în vigoare și un Cod galben de intensificări ale vântului în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în Dobrogea. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpaţii de Curbură şi în estul Carpaţilor Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
Meteorologii au emis marți dimineață, 7 octombrie, avertizări nowcasting pentru mai multe județe. În zeci de localități va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m...
Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
Meteorologii au emis miercuri avertizări nowcasting de ploi, ninsori și vânt puternic. Alertele vizează trei județe. UPDATE 14:50 COD ROȘU Valabil de la ora 15:00 până la ora 18:00...
#cod galben, #ceata , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
ObservatorNews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: cand este bine sa faci rambursarea partiala
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce mesaj a transmis Marco Rubio pentru români la întâlnirea cu Oana Țoiu. Ce se întâmplă cu armata americană și relația dintre cele două state
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub cod galben până la 09:00
  3. China vrea să alunge America din Pacific, susține un fost oficial de rang înalt al Pentagonului
  4. Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
  5. Trump îl ”lucrează” pe Putin, în spatele ușilor închise: Misiune ultra-secretă a SUA, chiar lângă Rusia VIDEO
  6. Ucraina a întors situația în favoarea sa contra lui Putin: Speranțele în Trump s-au epuizat, dar a găsit tactica salvatoare VIDEO
  7. Un apropiat al lui Putin, îndemn înfricoșător legat de o putere nucleară: ”Ardeți țara satanică”
  8. Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
  9. Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio
  10. Macron, îndemnat chiar și de aliați să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Se așteaptă reacția președintelui