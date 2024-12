Atenționări pentru șoferi: ceață, polei și viscol în mai multe județe din sudul țării. Zonele aflate sub cod galben

Vizibilitatea în trafic este redusă, duminică dimineaţă, pe drumuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Gorj, Ilfov, Olt şi Prahova, din cauza ceţii. În judeţul Prahova, pe DN 1A, în localitatea Cheia, sunt semnalate ninsori, dar fără depuneri pe şosea. De asemenea, în judeţele aflate sub Cod galben de ninsori viscolite şi polei sunt înregistrate ploi slabe, iar circulaţia rutieră se desfăşoară pe un carosabil umed, anunţă Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

În judeţul Prahova, pe DN 1A, în localitatea Cheia, sunt semnalate precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, fără depuneri pe suprafaţa de rulare, carosabilul fiind umed.

În judeţele aflate sub atenţionare meteorologică Cod Galben care vizează ninsori viscolite şi polei, traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitaţii slabe sub formă de ploaie. Totuşi, ceaţa scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Gorj, Ilfov, Olt şi Prahova.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se circulă pe un carosabil umed, pe alocuri plouă slab, cu vizibilitate bună şi valori de trafic scăzute.

Atenționări ANM de vizibilitate redusă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau a chiciurei.

Aceasta este valabilă, până la ora 8.00, în zona joasă a judeţului Gorj (Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Băleşti, Plopşoru, Novaci, Runcu, Crasna, Ţânţăreni, Ţicleni, Padeş, Drăguţeşti, Scoarţa, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peştişani, Cruşet, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Bengeşti-Ciocadia, Vladimir, Dăneşti, Bustuchin, Roşia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi, Stoina, Logreşti, Polovragi, Stejari, Dănciuleşti, Albeni, Stăneşti, Bumbeşti-Piţic, Brăneşti, Săuleşti, Drăgoteşti, Cătunele, Licurici, Căpreni, Teleşti, Ioneşti, Berleşti, Bălăneşti, Muşeteşti, Jupâneşti, Godineşti, Turcineşti, Câlnic, Schela, Alimpeşti, Săcelu, Leleşti, Glogova, Hurezani, Bărbăteşti, Samarineşti, Ciuperceni, Arcani), în judeţul Argeş (Costeşti, Buzoeşti, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Săpata, Teiu), judeţul Prahova (Ploieşti, Brazi, Urlaţi, Valea Călugărească, Bucov, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Târgşoru Vechi, Blejoi, Poienarii Burchii, Albeşti-Paleologu, Berceni, Şirna, Gorgota, Râfov, Dumbrava, Măneşti, Cocorăştii Colţ, Tinosu, Plopu, Gherghiţa, Olari), judeţul Ilfov (Periş, Ciolpani), judeţul Dâmboviţa (Găeşti, Titu, Potlogi, Corneşti, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petreşti, Cojasca, Lunguleţu, Mătăsaru, Ciocăneşti, Odobeşti, Tărtăşeşti, Finta, Braniştea, Ulieşti, Mogoşani, Conţeşti, Vişina, Niculeşti, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Produleşti, Costeştii din Vale, Crângurile, Morteni, Butimanu, Răscăeţi, Slobozia Moară, Cornăţelu, Bilciureşti) şi judeţul Olt (Slatina, Balş, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Curtişoara, Găneasa, Valea Mare, Coloneşti, Strejeşti, Pleşoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobiceşti, Schitu, Pârşcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomireşti, Vulpeni, Vultureşti, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Poboru, Perieţi, Bărăşti, Voineasa, Găvăneşti, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Făgeţelu, Şopârliţa, Milcov, Leleasca, Optaşi-Măgura, Dobreţu, Ipotesti, Tătuleşti, Oporelu, Sâmbureşti, Baldovineşti).

Un alt Cod galben, dar vizând ninsori viscolite şi polei, este în vigoare până duminică, la ora 10.00, în judeţele Tulcea şi Constanţa, jumătatea estică a judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

