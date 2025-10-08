Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore

Meteorologii au emis miercuri avertizări nowcasting de ninsori și vânt puternic.

Alertele vizează două județe.

COD GALBEN

Valabil de la ora 12:00 până la ora 18:00

În zona:

Județul Caraș-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD GALBEN

Valabil de la ora 11:00 până la ora 17:00

În zona:

Județul Suceava, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 m.

Jumătate din țară, sub alerte de vreme rea

Un Cod galben, de ploi, vânt și ninsori va fi în vigoare până pe 8 octombrie, la 23:00. Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Până pe 8 octombrie, la 23:00, este în vigoare și un Cod portocaliu de ploi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot până pe 8 octombrie, la 15:00, este în vigoare un Cod roșu de ploi în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi în vigoare din 8 octombrie, de la 23:00, până pe 9 octombrie, la 18:00. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

