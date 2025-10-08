Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:46
1088 citiri
Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
Zăpadă pe Transfăgărășan FOTO Facebook/Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Meteorologii au emis miercuri avertizări nowcasting de ninsori și vânt puternic.

Alertele vizează două județe.

COD GALBEN

Valabil de la ora 12:00 până la ora 18:00

În zona:

Județul Caraș-Severin, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD GALBEN

Valabil de la ora 11:00 până la ora 17:00

În zona:

Județul Suceava, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 m.

Jumătate din țară, sub alerte de vreme rea

Un Cod galben, de ploi, vânt și ninsori va fi în vigoare până pe 8 octombrie, la 23:00. Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Până pe 8 octombrie, la 23:00, este în vigoare și un Cod portocaliu de ploi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot până pe 8 octombrie, la 15:00, este în vigoare un Cod roșu de ploi în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi în vigoare din 8 octombrie, de la 23:00, până pe 9 octombrie, la 18:00. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 7 octombrie, alertele de vreme rea. Capitala și mai multe județe intră sub Cod roșu de ploi. Potrivit meteorologilor, un Cod...
Cod roșu de vreme rea în România. Noi alerte de ploi, vânt puternic și ninsori în jumătate din țară HARTĂ
Cod roșu de vreme rea în România. Noi alerte de ploi, vânt puternic și ninsori în jumătate din țară HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat luni, 6 octombrie, alertele de vreme rea. A fost emis inclusiv un Cod roșu de ploi în trei județe. Potrivit meteorologilor, de luni, de...
#cod galben, #ninsori, #vant , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
  2. Analiză: Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
  3. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
  4. Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
  5. CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie
  6. Mii de pelerini așteaptă la coadă în ploaie pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul complet al pelerinajului
  7. Gest cutremurător al unei femei, din cauza datoriilor. S-a încuiat în cameră împreună cu copilul său de 5 ani și a dat foc casei
  8. Cofondatorul Revolut, care a renunțat la cetățenia rusă, s-a mutat din Marea Britanie în Emiratele Arabe Unite
  9. Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
  10. România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia