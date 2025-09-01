Toamna începe cu un cod galben de caniculă. Care vor fi regiunile afectate de valul e căldură

Toamna începe cu un val de căldură FOTO Pexels

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă, valabil marți, 2 septembrie, în mai multe județe din sudul și estul țării. Temperaturile maxime în zonele vizate vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

„Marți, 02 septembrie, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade”, anunță meteorologii.

Aceștia au adăugat că temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și disconfort termic vor fi miercuri, 03 septembrie, în sudul și estul țării.

Prognoza pentru astăzi

Meteorologii anunță că vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică, iar în vestul, centrul și sudul țării se va încălzi.

„Cerul va fi variabil, însă vor mai fi înnorări și averse (izolat însoțite de descărcări electrice) local la munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul și nord-estul teritoriului, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade”, conform ANM.

În București, vremea va fi frumoasă luni și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade.

Ads