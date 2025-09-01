Toamna începe cu un cod galben de caniculă. Care vor fi regiunile afectate de valul e căldură

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 10:27
382 citiri
Toamna începe cu un cod galben de caniculă. Care vor fi regiunile afectate de valul e căldură
Toamna începe cu un val de căldură FOTO Pexels

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă, valabil marți, 2 septembrie, în mai multe județe din sudul și estul țării. Temperaturile maxime în zonele vizate vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

„Marți, 02 septembrie, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade”, anunță meteorologii.

Aceștia au adăugat că temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și disconfort termic vor fi miercuri, 03 septembrie, în sudul și estul țării.

Prognoza pentru astăzi

Meteorologii anunță că vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică, iar în vestul, centrul și sudul țării se va încălzi.

„Cerul va fi variabil, însă vor mai fi înnorări și averse (izolat însoțite de descărcări electrice) local la munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul și nord-estul teritoriului, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade”, conform ANM.

În București, vremea va fi frumoasă luni și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade.

Sfârșit de săptămână cu cod galben de caniculă în mai multe județe, inclusiv Capitala. De când încep furtunile
Sfârșit de săptămână cu cod galben de caniculă în mai multe județe, inclusiv Capitala. De când încep furtunile
Meteorologii anunţă cod galben de caniculă, sâmbătă, în mai multe judeţe ale ţării, dar şi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni începând de la ora 23.00. Pentru duminică a...
Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ
Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ
Meteorologii au prelungit vineri, 29 august, alertele de caniculă. Astfel, sunt în vigoare două Coduri galbene de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic care vizează Capitala...
#cod galben, #cod galben canicula, #avertizare meteo, #caldura , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
Digi24.ro
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se raspandeste in toata lumea. Tarile care au cazut in capcana digitala a Kremlinului
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat dupa CFR - FCSB 2-2

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, reacție după zvonurile legate de posibilul său deces: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”
  2. Revoltă în cazul șoferului cu grad de handicap bătut de un pasager: „Societatea asta parcă e într-un quest să arate tot ce e mai prost, mai urât și mai infect în ea”
  3. De la cărți Pokemon la miliarde: povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară „self-made” din lume
  4. Toamna începe cu un cod galben de caniculă. Care vor fi regiunile afectate de valul e căldură
  5. Asociația Pro Infrastructura a verificat lucrările pe magistrala 6: „Tragem nădejde că nu vom ajunge la inaugurare după 10 ani ca pe M5”
  6. Rusia și-a dat de gol adevăratele planuri. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov. „Sunt românii pregătiți să fie vecini cu Rusia?” VIDEO
  7. NATO ar trimite, în secret, militari străini în Ucraina, acuză presa rusă. „Alianța se pregătește pentru un război total”.Adevărul din spatele informației
  8. China și „Noul Drum al Mătăsii”: de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
  9. Putin vorbește despre pace, la doar câteva ore după ce Kremlinul a anunțat continuarea „operațiunii militare”. Cum se explică aparenta contradicție
  10. Cutremur devastator în estul Afganistanului. Sate întregi rase de pe hartă, peste 250 de morți și sute de răniți