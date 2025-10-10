O nouă alertă meteo. Județele care vor fi sâmbătă sub Cod galben HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 10 octombrie, o nouă atenționare Cod galben valabilă sâmbătă, între 05:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor, mai precizează ANM.

FOTO anm.meteoromania.ro

Vremea în București

Sâmbătă, vremea va fi normală termic în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor fi posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat.

Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19...20 de grade.

Ads