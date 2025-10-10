O nouă alertă meteo. Județele care vor fi sâmbătă sub Cod galben HARTĂ

Autor: Ema Petrescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 10:12
224 citiri
O nouă alertă meteo. Județele care vor fi sâmbătă sub Cod galben HARTĂ
Vânt puternic FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 10 octombrie, o nouă atenționare Cod galben valabilă sâmbătă, între 05:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor, mai precizează ANM.

FOTO anm.meteoromania.ro

Vremea în București

Sâmbătă, vremea va fi normală termic în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor fi posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat.

Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19...20 de grade.

Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
Meteorologii au emis miercuri avertizări nowcasting de ploi, ninsori și vânt puternic. Alertele vizează trei județe. UPDATE 14:50 COD ROȘU Valabil de la ora 15:00 până la ora 18:00...
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Cod roșu de ploi în București și mai multe județe. Alertele de vremea rea, actualizate HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 7 octombrie, alertele de vreme rea. Capitala și mai multe județe intră sub Cod roșu de ploi. Potrivit meteorologilor, un Cod...
#cod galben, #vant, #prognoza meteo , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Kira Hagi nu s-a abtinut: imaginile serii pe Arena Nationala
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"
Adevarul.ro
Viktor Orban, surprins petrecand intr-un restaurant din Cluj. "Noi nu plecam de aici"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată: Maternitatea nu are personal specializat și nici secție ATI
  2. O nouă alertă meteo. Județele care vor fi sâmbătă sub Cod galben HARTĂ
  3. Se întoarce frigul în România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
  4. Cutremur extrem de puternic în Filipine. A fost emisă alertă de tsunami în mai multe ţări VIDEO
  5. „Școala altfel”, prilej de plimbări în străinătate pentru profesori: excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de mii de euro. Avertismentul Ministerului Educației
  6. Manifestare extremistă și xenofobă, iertată de un prim-procuror: „E bine, fir-ar rasa voastră al dracului de bozgori împuțiți, să vă trimeată George Simion la Budapesta”
  7. Netanyahu a aprobat planul de încetare a focului în Gaza. Cum va decurge eliberarea ostaticilor israelieni
  8. Adjunctul diplomației ruse acuză Republica Moldova că devine bază de aprovizionare militară pentru Ucraina: ”An după an, livrările de arme ale NATO către țară cresc”
  9. Guvernul le-a pus gând rău celor care cumulează pensia și salariul. Vicepremier: ”E normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor”
  10. Cei mai importanți câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Nominalizări controversate: Hitler și Stalin