Alerte de vreme severă imediată. Localitățile aflate sub Cod galben

Meteorologii au emis luni seară, 3 noiembrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități.

Până la miezul nopții, în zonele vizate va fi vânt puternic sau ceață densă.

COD GALBEN

Valabil de la ora 21:30 până la ora 0:00

În zona:

Zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Se vor semnala Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...65 km/h.

COD GALBEN

Valabil de la ora 20:30 până la ora 0:00

În zona:

Județul Tulcea;

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Ads