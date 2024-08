Nu scăpăm de caniculă. Locuitorii din sudul țării vor suferi cel mai tare din cauza căldurii

Doar două județe sunt vineri, 23 august, sub cod portocaliu de caniculă, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizare se extinde însă sâmbătă la 6 județe, iar Capitala va fi inclusă în zona de căldură intensă.

Doar două judeţe se află vineri sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce Bucureştiul iese de sub avertizarea cod portocaliu, rămânând însă sub avertizare cod galben. Sâmbătă, zonele afectate de caniculă se extind. Şase judeţe şi Capitala vor fi sub cod portocaliu, conform meteorologilor.

Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală se află vineri sub avertizare cod galben de caniculă.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade.

Conform prognozei actualizate, vineri, rămân sub cod portocaliu de caniculă doar judeţele Teleorman şi Giurgiu.

„Valul de căldură va persista pentru a unsprezecea zi consecutiv. În judeţele Teleorman şi Giurgiu va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36...37 de grade”, este mesajul meteorologilor.

Cod portocaliu de caniculă sâmbătă, 24 august

Sâmbătă, se vor afla sub cod galben de caniculă Crişana, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea continentală.

„În Crişana, Banat, sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, nordul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi în general de 34...36 de grade” anunţă ANM, precizând că, în următoarele zile valul de căldură se va extinde în aproape toată ţara.

Sâmbătă, codul portocalu de caniculă va viza judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

„Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36...38 de grade”, precizează ANM.

