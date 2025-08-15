Cod portocaliu și galben în peste jumătate de țară. Zonele unde temperaturile vor urca până la 38 de grade HĂRȚI

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 11:22
Cod portocaliu și galben de caniculă Foto: Pixabay

Mai mult de jumătate de ţară se află vineri, 15 august, sub atenţionare Cod galben de caniculă, iar sâmbătă, 16 august, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizare Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade.

Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare Cod galben de caniculă, însă zonele afectate de temperaturile ridicate se restrâng.

O atenţionare Cod galben a fost emisă pentru 15 august, interval orar 12 – 21, fiind anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul şi sudul Munteniei.

”Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul şi sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

În 16 august va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu, valabilă în intervalul orar 12 – 21, când sunt anunţate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat în judeţele Bihor, Arad, Timiş.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade”, prognozează ANM.

În acelaşi interval, este valabilă sâmbătă şi o avertizare Cod galben pentru Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

”Valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, prognozează meteorologii.

