Cod portocaliu și galben de vijelii și ploi torențiale în aproape toată țara. Grindină de 3-4 cm în Ardeal

Meteorologii au transmis alerte de cod portocaliu și galben în aproape toată țara vineri, 22 august. Codurile portocaliu și galben vizează atât vijelii în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea, cât și instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte, inclusiv cu grindină de dimensiuni medii, 3-4 cm.

Primul cod portocaliu este valabil vineri, 22 august ora 14 – 22 august, ora 21, în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte. Vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină de dimensiuni medii (3 - 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Al doilea cod portocaliu, valabil 22 august, ora 13 – 22 august, ora 19, afectează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80...90 km/h.

Codul galben valabil 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21, vizează instabilitate atmosferică în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, transmit meteorologii.

FOTO /meteoromania.ro

Ads