Cod portocaliu de inundații pe râuri din 4 județe. Până când este valabilă avertizarea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 31 august, o avertizare Cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Bistrița-Năsăud, Suceava, Harghita și Neamț, valabilă până luni dimineața, 1 septembrie.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 31 august, ora 18:00 - 1 septembrie, ora 09:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Bistrița - bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte S.H. Straja (județele: Suceava, Harghita și Neamț) se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale.

De asemenea, în intervalul 31 august, ora 12:00 - 1 septembrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundații în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Siret.

Astfel, sunt afectate râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crasna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Satu Mare), Barcău - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Bihor), Crișul Repede - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad).

Ads

De asemenea, sunt vizate de avertizarea hidrologică și Crișul Alb - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Hunedoara și Arad), Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud), Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș - amonte confluență cu râul Târnava (județul Alba), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârșin (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte Ac. Cadar Duboz (județele: Caraș-Severin și Timiș).

Ads

Nu în ultimul rând, vor mai intra sub Cod galben: Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți), Gilort - bazin superior (județul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ionești (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș - bazin superior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgoviște (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova), Suceava - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava), Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț), Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava, Harghita și Neamț), Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Neamț, Bacău, Covasna și Vrancea), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea).

Ads

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor atenționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Hidrologii avertizează că în zonele menționate, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale Cotelor de Apărare.

Ads