Alerte de vreme severă imediată: Ploi torențiale, furtuni și grindină în zeci de localități UPDATE

Autor: Ema Petrescu
Joi, 07 August 2025, ora 21:00
Alerte de vreme severă imediată: Ploi torențiale, furtuni și grindină în zeci de localități UPDATE
Zonă în care plouă

Meteorologii au emis joi după-amiază, 7 august, avertizări nowcasting Cod portocaliu și galben pentru mai multe județe.

Meteorologii au anunțat ploi torențiale, vijelii și grindină în zeci de localități.

UPDATE 21:00 COD GALBEN

Valabil de la ora 21:00 până la ora 22:00

În zona:

Județul Argeş: Mioveni, Călinești, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Poienarii de Muscel, Budeasa, Dârmănești, Micești, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Vulturești, Valea Iașului, Davidești, Boteni, Beleți-Negrești, Mioarele, Hârtiești, Dobrești, Boțești;

Județul Dâmboviţa: Voinești, Tătărani, Vulcana-Pandele, Ludești, Runcu, Mănești, Cândești, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Râu Alb;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm)

UPDATE 20:38 COD GALBEN

Valabil de la ora 20:45 până la ora 22:00

În zona:

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Stolnici, Lunca Corbului, Hârsești, Săpata;

Județul Prahova: Câmpina, Breaza, Comarnic, Telega, Poiana Câmpina, Cornu, Șotrile, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea;

Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Bezdead, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Vișinești, Moțăieni, Vârfuri, Râu Alb;

Se vor semnala Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm)

UPDATE 20:15 COD GALBEN

Valabil de la ora 20:20 până la ora 21:20

În zona:

Județul Olt: Scornicești, Potcoava, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Schitu, Tufeni, Șerbănești, Icoana, Perieți, Sârbii - Măgura, Bălteni, Ghimpețeni, Optași-Măgura, Tătulești;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...2 cm).

UPDATE 20:05 COD GALBEN

Valabil de la ora 20:10 până la ora 21:10

În zona:

Județul Sibiu: Avrig, Porumbacu de Jos, Cârțișoara;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm).

UPDATE 19:35 COD PORTOCALIU

Valabil de la ora 19:45 până la ora 21:00

În zona:

Județul Argeş: Mioveni, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Stâlpeni, Schitu Golești, Bălilești, Țițești, Poienarii de Muscel, Dârmănești, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Vlădești, Vulturești, Davidești, Boteni, Mioarele, Hârtiești;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de peste 25 l/mp.

Știrea inițială:

COD GALBEN

Valabil de la ora 19:20 până la ora 21:00

În zona:

Județul Argeş, zona de munte de peste 1800 m;

Județul Argeş: Câmpulung, Topoloveni, Buzoești, Rucăr, Leordeni, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Lerești, Stâlpeni, Schitu Golești, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Bălilești, Poienarii de Muscel, Suseni, Căteasca, Rătești, Godeni, Recea, Rociu, Berevoești, Aninoasa, Cetățeni, Negrași, Vlădești, Bughea de Jos, Mozăceni, Dragoslavele, Vulturești, Bughea de Sus, Oarja, Boteni, Teiu, Mioarele, Hârtiești, Albeștii de Muscel, Dâmbovicioara;

Județul Dâmboviţa: Moroeni;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm).

COD PORTOCALIU

Valabil de la ora 18:45 până la ora 19:45

În zona:

Județul Vâlcea: Brezoi, Perișani, Câineni, Boișoara, Malaia, Racovița, Titești;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină (2...4 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20...25 l/mp

COD GALBEN

Valabil de la ora 18:40 până la ora 19:20

În zona:

Județul Argeș: Costești, Rucăr, Leordeni, Lerești, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Suseni, Căteasca, Rătești, Rociu, Negrași, Dragoslavele, Oarja, Teiu, Dâmbovicioara;

Județul Dâmbovița: Găești, Dragodana, Petrești, Moroeni, Cobia, Crângurile, Hulubești, Morteni, Valea Mare, Gura Foii;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm).

COD GALBEN

Valabil de la ora 18:20 până la ora 19:20

În zona:

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm).

COD PORTOCALIU

Valabil de la ora 18:15 până la ora 19:15

În zona:

Județul Argeș: Rucăr;

Județul Dâmbovița: Moroeni;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2...3 cm), intensificări ale vântului. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20...25 l/mp.

#cod portocaliu ploi, #cod galben ploi, #furtuni, #grindina , #prognoza meteo
