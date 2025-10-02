Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov. Până când este valabilă atenționarea

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:29
208 citiri
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov. Până când este valabilă atenționarea
Zonă în care bate vântul Foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 2 octombrie, o avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru municipiul București și județul Ilfov.

Potrivit ANM, atenționarea este valabilă de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00.

Tot meteorologii anunță că în intervalul menționat se vor înregistra rafale cu viteze de 70–85 km/h.

Recomandările ISU București-Ilfov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov a transmis o serie de recomandări pentru cetățeni.

„Pentru o reacție corespunzătoare la apariția, în timpul și după un eveniment de tipul furtună sau ploi abundente, vă recomandăm:

- Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție;

- Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime;

- Închideți toate ferontele locuinței și altor categorii de construcții;

- Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ”, recomandă ISU București-Ilfov pe Facebook.

#cod portocaliu vant, #vant Bucuresti, #Ilfov, #recomandari populatie, #isu bucuresti ilfov, #ANM cod portocaliu , #cod portocaliu
