Măsurile pentru siguranța cetățenilor anunțate de PMB după avertizarea de Cod Portocaliu de vijelii și rafale puternice de vânt în Capitală

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:57
277 citiri
Vânt puternic FOTO Pixabay

Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar Administrația Străzilor verifică funcționarea semafoarelor din oraș, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h de joi seară până vineri dimineață, a transmis Autoritatea Națională de Meteorologie.

O serie de măsuri pentru protejarea cetățenilor au fost dispuse de Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Avertizarea meteorologică anunță vijelii și rafale puternice de vânt, conform unui comunicat transmis de Primăria Capitalei.

Astfel, Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor și a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.

Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

„Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni”, menționează sursa citată.

Primăria Capitalei pune la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.

