Alerte de vreme rea în București și în mai multe județe. Zonele în care sunt anunțate ninsori și ploi torențiale în următoarele zile HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 1 octombrie, mai multe coduri portocalii și galbene de ploi, ninsori și vânt puternic pentru următoarele zile.

Din 2 octombrie, de la 10:00, până pe 4 octombrie, la 20:00, este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, ploi, vânt și ninsori. În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Coduri portocalii și galbene de vreme rea

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 10:00

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 10:00

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 10:00

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 20:00 - 03 octombrie, ora 10:00

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

COD GALBEN

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 10:00

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm)

FOTO anm.meteoromania.ro

COD PORTOCALIU

Interval de validitate: 02 octombrie, ora 10:00 - 03 octombrie, ora 10:00

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

