Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale și ninsori în următoarele ore

Meteorologii au emis vineri seară, 3 octombrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe.

În următoarele ore, în zonele respective sunt anunțate ploi torențiale sau ninsori.

COD PORTOCALIU

Valabil de la ora 20:10 până la ora 23:00

În zona:

Județul Constanța: Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbrăveni.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20...25 l/mp.

COD GALBEN

Valabil de la ora 19:50 până la ora 2:00

În zona:

Județul Suceava, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 m.

