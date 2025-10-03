Cod portocaliu de vânt puternic în București se prelungește. Temperaturi maxime sub 10 grade

După o noapte cu aproape 40 de intervenții ale pompierilor, au avut loc în Capitală și în județul Ilfov. Bucureștiul rămâne sub cod portocaliu de vânt puternic și vineri, 3 octombrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile în Capitală nu vor depăși maxima de 9 grade Celsius.

Vremea va fi deosebit de rece și va ploua în toate regiunile, au anunțat meteorologii, iar vântul va continua să prezinte intensificări puternice pe parcursul zilei în Muntenia, unde se vor atinge rafale de 70...85 km/h.

Codul portocaliu emis de meteorologi pentru vântul puternic din Capitală a fost anunțat ca fiind valabil până la ora 23:00, în seara zilei de vineri, 3 octombrie.

Aproape 40 de intervenții ale pompierilor au avut loc în Capitală și în județul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, peste 20 de mașini fiind avariate în București, a anunțat vineri dimineață ISUBIF.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISUBIF au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov”, informează sursa citată.

Astfel, 28 de cazuri au fost înregistrate în București: 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme); 3 pentru elemente de construcție desprinse; 5 pentru cabluri electrice afectate.

În Ilfov au fost 8 intervenții: 7 pentru copaci căzuți; 1 pentru element de construcție desprins.

