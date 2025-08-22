Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h

Meteorologii au emis, pentru seara de vineri, 22 august 2025, un Cod Portocaliu de vijelie puternică, valabil pentru municipiul București, precum și avertismente similare valabile în câteva județe.

Meteorologii anticipează rafale de vânt cu viteze de până la 80 de kilometri pe oră, însoțite de descărcări electrice și de averse torențiale ce vor atinge 10 - 20 de litri pe metrul pătrat. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod portocaliu valabilă între orele 19.20 și 20.00, în municipiul București.

ISU București-Ilfov a transmis, în acest context, un mesaj RO-Alert.

ISU Iași a transmis un mesaj similar, tot în seara de 22 august 2025.

