Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h

Autor: Mihai Diac
Vineri, 22 August 2025, ora 19:46
701 citiri
Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h
Avertisment transmis de ISU Iași - 22 august 2025

Meteorologii au emis, pentru seara de vineri, 22 august 2025, un Cod Portocaliu de vijelie puternică, valabil pentru municipiul București, precum și avertismente similare valabile în câteva județe.

Meteorologii anticipează rafale de vânt cu viteze de până la 80 de kilometri pe oră, însoțite de descărcări electrice și de averse torențiale ce vor atinge 10 - 20 de litri pe metrul pătrat. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod portocaliu valabilă între orele 19.20 și 20.00, în municipiul București.

ISU București-Ilfov a transmis, în acest context, un mesaj RO-Alert.

ISU Iași a transmis un mesaj similar, tot în seara de 22 august 2025.

Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO
Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO
Administrația Națională de meteorologie a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică în vigoare luni, 18 august, între orele 12:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, în Oltenia, în...
Reacție dură după apelul lui Tanasă privind curierii străini: „Mi se pare o mare prostie. Educația muncii la români e o mare problemă”
Reacție dură după apelul lui Tanasă privind curierii străini: „Mi se pare o mare prostie. Educația muncii la români e o mare problemă”
Deputatul AUR Mohammad Murad condamnă apelul colegului său de partid, deputatul Dan Tănasă, care a cerut românilor să refuze comenzile făcute dacă nu sunt livrate de un curier român....
#cod portocaliu, #vijelie, #vijelie Bucuresti, #averse , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au facut anuntul si au precizat si salariul! Ianis Hagi "a acceptat oferta" si semneaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adio! Dupa Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitura

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un grup format din tineri turiști israelieni a fost oprit să intre într-un parc din Franța. Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, reacționează
  2. Greșelile pe care le fac angajații concediați când negociază salariul. Ponturile unui specialist în recrutare pentru companii mari: cum ajută "postura Superman"
  3. Ce trebuie să faci ca CV-ul tău să fie remarcat dintr-o mie de aplicații: „Vei deveni un magnet pentru oportunități”
  4. Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
  5. Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h
  6. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, dezminte știrile false transmise pe Internet: "Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste" VIDEO
  7. Premierul Orban s-a plâns președintelui Trump că Ucraina bombardează conducta prin care Rusia livrează petrol Ungariei
  8. Când se sting luminile, adevărul iese la iveală. Ești pregătit pentru Lights Out de Navessa Allen?
  9. Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri
  10. Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei