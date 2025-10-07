Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO

Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov.

Marți seara, de la ora 21:00, intră în vigoare un cod roșu de ploi abundente, valabil până miercuri la ora 15:00.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis o serie de recomandări pentru populație:

- urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;

- evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

- nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

- curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

- în condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

- închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

- nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

- în caz de urgență, apelați numărul unic 112.

