Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Un copil român a murit în Italia de şoc termic

Europa este lovită de coduri roșii de caniculă, în timp ce numărul incendiilor de vegetație crește alarmant, pe fondul unui record de secetă pentru jumătate din solurile europene. Printre victimele căldurii extreme s-a numărat și un copil român de 4 ani, care a murit după ce a fost descoperit inconștient în mașină.

Printre țările care au emis cod roșu de caniculă până marți, 12 august, se numără Franța, Italia și Albania. Peninsula Iberică și țările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial.

Temperaturile ridicate, care încep să ajungă în Regatul Unit, sunt surprinzător de puternice în comparație cu datele istorice.

Valurile de caniculă mai extinse, mai lungi și mai frecvente sunt o consecință previzibilă a creșterii concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, cauzată în principal de utilizarea combustibililor fosili, spune Richard Allan, profesor la Universitatea Reading din Marea Britanie.

„Intensitatea valurilor de căldură din timpul verii, dar și condițiile meteorologice extreme, uscate sau umede, vor continua să se agraveze treptat până când vom controla emisiile de gaze cu efect de seră și vom stabiliza încălzirea globală”, adaugă el, insistând asupra necesității de a „ne pregăti pentru o lume mai periculoasă”.

Copil român de 4 ani, ucis de șoc termic în Italia

Ministerul italian al Sănătății a emis luni o alertă roșie pentru șapte orașe mari, printre care Bologna și Florența, în condițiile în care temperaturile ar urma să crească și mai mult în următoarele zile. Unsprezece orașe sunt în alertă roșie marți și 16 miercuri.

Ads

Aproximativ 190 de pompieri și armata continuă să lupte împotriva unui incendiu care face ravagii începând de sâmbătă în parcul din jurul Vezuviului, al cărui acces este interzis turiștilor.

Un băiat român de 4 ani a murit din cauza unui șoc termic, la câteva zile după ce a fost găsit inconștient în mașina familiei sale, în Sardinia.

Val de caniculă în Spania

În Spania, canicula care lovește de o săptămână, cu temperaturi de aproape 40°, ar urma să continue până duminică, potrivit agenției meteorologice locale, și provoacă multiple incendii.

Regiunea Castilia și León, unde se află Las Médulas - vechi mine de aur romane clasificate în patrimoniul UNESCO în 1997 -, a înregistrat 13 incendii în doar trei zile, a declarat presei Juan Carlos Suárez-Quiñones, consilier pentru mediu al acestei regiuni din nord-vestul țării, subliniind că multe dintre acestea sunt intenționate. Vântul îngreunează foarte mult stingerea incendiului care transformă în cenușă copacii seculari ce acoperă situl Las Médulas și care a provocat rănirea ușoară a patru persoane, potrivit aceleași surse. „Va fi nevoie de ani pentru ca (peisajul) să se refacă”, spune cu regret Alfonso Fernández, primarul localității Carucedo, situată în apropiere, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser.

Ads

Un alt incendiu, în apropierea orașului turistic Tarifa, din sudul Spaniei, care fusese stins vineri, a reizbucnit, obligând la evacuarea a 2.000 de persoane, dintre care unele din hoteluri sau aflate la plajă.

Risc ridicat de incendii în Franța și Portugalia

Luni, Portugalia vecină se lupta cu trei incendii majore. Cel mai îngrijorător este cel din Trancoso, în centrul țării, care mobilizează încă peste 650 de pompieri. Acesta a provocat rănirea ușoară a șase persoane, dintre care trei pompieri, potrivit unui bilanț al Protecției Civile citat de agenția Lusa, care precizează însă că situația evoluează favorabil.

În Franța, 20 de departamente, în principal din vest și sud, sunt clasificate luni de Météo-France ca fiind expuse unui risc ridicat de incendii, la o zi după ce a fost stins incendiul uriaș ce a cuprins 16.000 de hectare în departamentul Aude.

În Turcia, peste 2.000 de persoane au fost evacuate luni în provincia Çanakkale (nord-vest), unde un incendiu violent a devastat locuințe și a intoxicat zeci de locuitori.

Ads

Alerta roșie de caniculă este în vigoare și în mai multe regiuni din Balcanii de Vest, cu temperaturi de 41°C în unele zone din sudul Bosniei, Muntenegru și Albania.

Balcanii, loviți de caniculă și incendii de vegetație

În Albania, aproximativ 800 de militari au fost mobilizați pentru a ajuta pompierii, 14 focare fiind încă active luni, a anunțat Ministerul Apărării. Aceștia sunt asistați de șapte elicoptere și avioane de stingere a incendiilor din Emiratele Arabe Unite, Cehia, Slovacia, Croația și Grecia, a precizat ministerul. În această țară, aproape 34.000 de hectare au ars din iulie în incendii de vegetație aproape zilnice, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (Effis). Poliția a evacuat luni turiștii, 500 potrivit presei locale, din zona naturală protejată Syri i Kaltër (Ochiul Albastru), o sursă de apă foarte apreciată de turiști, situată la aproximativ 20 de kilometri de Saranda, o stațiune balneară din sudul țării.

În țara învecinată, Muntenegru, armata a intervenit, de asemenea, pentru a sprijini pompierii care luptă cu un incendiu de amploare alimentat de rafale de vânt. A izbucnit luni, la nord de Podgorica, capitala țării, unde mai multe familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele, a relatat televiziunea națională RTCG.

În Croația, un incendiu de pădure a distrus aproximativ 300 de hectare în regiunea Jesenice, lângă portul Split, în sudul țării.

Balcanii sunt și printre zonele europene cu cel mai mare risc de secetă, în timp ce întreg continentul a înregistrat recorduri timp de 4 luni la rând.

Ads