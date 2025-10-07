Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se pregătească pentru ce e mai rău, în cazul în care vor rămâne izolați o perioadă de timp. El le-a spus acestora să se aprovizioneze cu apă și alimente pentru a fi pregătiți în cazul în care vor apărea inundații puternice în zonele lor și vor fi izolați.

Arafat a îndemnat, totodată, la Antena 3 CNN, la calm și a explicat că autoritățile s-au pregătit pentru avertizarea meteorologilor.

"În primul rând vreau să transmit un mesaj că lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie. Noi am mai trecut prin coduri roșii. Normal, un cod roșu e considerat cod roșu și trebuie să ne pregătim preventiv în caz că se întâmplă ceva.

Clar că în cadrul codului roșu și portocaliu pot să apară situații deosebite care necesită reacții cât mai rapide. Și de la codul portocaliu putem să avem nowcasting și să se transforme în cod roșu pe o anumită perioadă de timp.

Am mobilizat județele aflate sub codul roșu și am crescut nivelul de alertă plus am făcut manevra de forțe de către IGSU către cod roșu din județele aflate sub verde, care nu sunt afectate. Acest lucru va fi deja din noaptea asta și până mâine când ieșim de sub influența codului roșu și depinde ce efecte au avut până mâine la ora 15.00 codul roșu și codul portocaliu.

Asta este ce am făcut ca și mobilizare. Sunt activate grupele operative în toate județele sub cod portocaliu și cod roșu inclusiv la MAI unde vor fi specialiști, colegi de la DSU, IGSU, forțele de ordine publică și plus, dacă va fi nevoie, poate să participe și persoane din alte ministere", a spus secretarul de stat.

Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare în contextul Codului roșu de ploi și descărcări electrice în București și sud-estul țării. Raed Arafat anunță intervenții rapide cu motopompe și bărci, sfătuind populația să evite deplasările și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a fi informată în timp real despre fenomenele meteo extreme care pot aduce cantități de apă de până la 140 l/mp.

Codul roșu de ploi și descărcări electrice a fost extins luni seară din Constanța, Călărași și Ialomița către Capitală, județele Ilfov și Giurgiu.

