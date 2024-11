Cod roşu de ploi torențiale în Spania. Orașele care se află deja sub ape FOTO/VIDEO

Noi ploi torenţiale au căzut miercuri, 13 noiembrie, în sudul şi estul Spaniei, stârnind din nou temeri în rândul sinistraţilor, la doar două săptămâni după inundaţiile devastatoare soldate cu cel puţin 223 de morţi, în principal în regiunea Valencia, transmite AFP.

Agenţia naţională de meteorologie (Aemet) a emis o avertizare cod roşu, nivelul maxim, valabilă pentru provinciile Malaga (sud) şi Tarragona (nord-est), pe fondul unui nou episod al fenomenului "picătura rece", o depresiune izolată de mare altitudine destul de frecventă toamna pe coasta mediteraneană spaniolă.

În zonele plasate sub cod roşu, situate pe litoral, aproape 120 până la 180 de litri de precipitaţii pe metru pătrat (120 până la 180 de milimetri) s-ar putea acumula în următoarele ore, potrivit Aemet. Precipitaţiile vor continua să cadă până joi, 14 noiembrie.

Ploi intense, însă mai puţin abundente, sunt aşteptate, de asemenea, în regiunea Valencia, afectată de inundaţiile din 29 octombrie, unde multe dintre canale sunt în continuare înfundate cu noroi.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.

