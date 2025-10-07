Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ

Hidrologii au actualizat avertizarea de inundații emisă în urma ploilor abundente din toată țara. Râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea sunt sub Cod roşu de marţi seară, 7 octombrie, până miercuri noapte, iar sectoare de râuri din 19 județe se află sub cod portocaliu.

Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea, există probabilitatea depăşirii cotelor de apărare, avertizează specialiștii.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, specialiştii au actualizat avertizarea hidrologică emisă luni.

Astfel, de marţi, de la ora 21:00, până miercuri, la ora 24:00, va fi în vigoare Codul roşu, care va afecta râurile din Dobrogea, în judeţele Constanţa şi Tulcea.

În acelaşi interval, se vor afla sub incidenţa Codului portocaliu anumite sectoare de râuri din judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamţ, Bacău, Galaţi, Iaşi şi Vaslui.

Totodată, de marţi, de la ora 12:00, până joi, la aceeaşi oră, sunt vizate de Codul galben judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Ulterior, de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, aria avertizării aceluiaşi cod se extinde şi asupra judeţelor: Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Suceava, Neamţ, Bacău, Harghita, Botoşani, Iaşi, Vâlcea, Sibiu, Covasna şi Braşov.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea, există probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. În acest context se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de viituri sau inundaţii, precum albiile râurilor, podurile improvizate sau vadurile”, a arătat INHGA.

FOTO /hidro.ro

Cetăţenii sunt sfătuiţi să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile situate în zone joase, să cureţe rigolele şi şanţurile de scurgere şi să pregătească bagaje cu strictul necesar, în eventualitatea unei evacuări preventive. Este important ca informaţiile să fie preluate doar din surse oficiale şi verificate, iar comunicarea cu autorităţile locale să fie menţinută constantă.

